POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Aalen (ots)

Ilshofen: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Ein 18-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Samstagmorgen gegen 08:35 Uhr die L1040 von Kirchberg kommend. Auf Höhe der Autobahnauffahrt zur BAB6 ordnete sich dieser auf die Linksabbiegerspur zur Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Heilbronn ein. Beim Abbiegevorgang übersah der Audi-Fahrer den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 52-jährigen IVECO-Fahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall entstand bei den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro.

