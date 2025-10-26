PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Aalen (ots)

Ilshofen: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Ein 18-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Samstagmorgen gegen 08:35 Uhr die L1040 von Kirchberg kommend. Auf Höhe der Autobahnauffahrt zur BAB6 ordnete sich dieser auf die Linksabbiegerspur zur Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Heilbronn ein. Beim Abbiegevorgang übersah der Audi-Fahrer den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 52-jährigen IVECO-Fahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall entstand bei den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

