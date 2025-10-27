Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch

Ein Dieb brach zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 07 Uhr einen Container Im Breitloh auf und durchsuchte diesen. Dabei entwendete er mehrere Arbeitsschuhe und beschädigte einen Briefkasten. Insgesamt verursachte der Dieb Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Getränkemarkt

Zwischen Samstag 15 Uhr und Montag 08:45 Uhr brach ein Dieb in einen Getränkemarkt im Einkorn ein und durchsuchte diesen. Dort verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell