POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall beim Abbiegen
Aalen (ots)
Wolpertshausen: Unfall beim Abbiegen
Am Montagmorgen gegen 08 Uhr befuhr ein 50-jähriger VW-Fahrer die L2218 und wollte nach links auf die L1037 abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 45-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der VW der 45-Jährigen auf einen verkehrsbedingt wartenden 63-jährigen VW-Fahrer aufgeschoben wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro.
