Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Unfall beim Abbiegen

Am Montagmorgen gegen 08 Uhr befuhr ein 50-jähriger VW-Fahrer die L2218 und wollte nach links auf die L1037 abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 45-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der VW der 45-Jährigen auf einen verkehrsbedingt wartenden 63-jährigen VW-Fahrer aufgeschoben wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro.

Polizeipräsidium Aalen
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

