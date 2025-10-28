Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Party eskaliert

Aalen (ots)

Hüttlingen: Mit Wohnwagen kollidiert

Ein 73-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Kleintransporters befuhr am Montag gegen 17:15 Uhr den Kirchhofweg in Richtung Seitsberg. Hierbei kollidierte er mit einem dort geparkten Wohnwagen und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 10000 Euro.

Aalen/Unterkochen: Unfall im Begegnungsverkehr

Als am Montag gegen 17 Uhr eine 80-jährige Fiat-Fahrerin von der Sauerbruchstraße nach rechts in die Kellersteige abbog, geriet sie zu weit nach links und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden VW einer 59-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Oberkochen: Unfallflucht

Ein Unbekannter befuhr am Sonntag gegen 23 Uhr die Dreißentalstraße. Hierbei geriet er nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dort ein Verkehrszeichen sowie einen Gartenzaun. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 zu melden.

Aalen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag gegen 17:30 Uhr bitte die Polizei um Hinweise. Eine 43-jährige VW-Fahrerin steht im Verdacht auf Höhe einer Bushaltestelle in der Rötenbergstraße mit einem Verkehrsschild einer dortigen Verkehrsinsel kollidiert zu sein. Die Frau soll sich anschließend vom Unfallort entfernt haben. Im Rahmen der Unfallermittlungen stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Spurwechsel

Am Montag um kurz nach 21 Uhr fuhr ein 22-jähriger Seat-Lenker aus dem Baldungkreisel heraus und wollte anschließend auf die die rechte Spur in Richtung B298 wechseln. Hierbei übersah er einen dort bereits fahrenden Daimler-Benz einer 27-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Herlikofen: Party gerät außer Kontrolle

Am Montag wollte eine 15-Jährige mit etwa 20 Freunden zu Hause eine Party feiern. Nachdem die Party durch irgendjemand in mehreren Social-Media-Foren und Messanger-Diensten gepostet wurde, kamen deutlich mehr Gäste, als erwartet. Letztendlich wurde gegen 22 Uhr die Polizei gerufen, nachdem mehr als 150 Personen ins Haus wollten und sich zudem mehrere Personen geschlagen hätten. Es rückten vier Streifenbesatzungen an. Beim Eintreffen waren die meisten Leute bereits weg. Die Party wurde durch die Polizei aufgelöst und Platzverweise ausgesprochen. Die Ermittlungen zur körperlichen Auseinandersetzung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell