PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Party eskaliert

Aalen (ots)

Hüttlingen: Mit Wohnwagen kollidiert

Ein 73-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Kleintransporters befuhr am Montag gegen 17:15 Uhr den Kirchhofweg in Richtung Seitsberg. Hierbei kollidierte er mit einem dort geparkten Wohnwagen und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 10000 Euro.

Aalen/Unterkochen: Unfall im Begegnungsverkehr

Als am Montag gegen 17 Uhr eine 80-jährige Fiat-Fahrerin von der Sauerbruchstraße nach rechts in die Kellersteige abbog, geriet sie zu weit nach links und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden VW einer 59-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Oberkochen: Unfallflucht

Ein Unbekannter befuhr am Sonntag gegen 23 Uhr die Dreißentalstraße. Hierbei geriet er nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dort ein Verkehrszeichen sowie einen Gartenzaun. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 zu melden.

Aalen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag gegen 17:30 Uhr bitte die Polizei um Hinweise. Eine 43-jährige VW-Fahrerin steht im Verdacht auf Höhe einer Bushaltestelle in der Rötenbergstraße mit einem Verkehrsschild einer dortigen Verkehrsinsel kollidiert zu sein. Die Frau soll sich anschließend vom Unfallort entfernt haben. Im Rahmen der Unfallermittlungen stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Spurwechsel

Am Montag um kurz nach 21 Uhr fuhr ein 22-jähriger Seat-Lenker aus dem Baldungkreisel heraus und wollte anschließend auf die die rechte Spur in Richtung B298 wechseln. Hierbei übersah er einen dort bereits fahrenden Daimler-Benz einer 27-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Herlikofen: Party gerät außer Kontrolle

Am Montag wollte eine 15-Jährige mit etwa 20 Freunden zu Hause eine Party feiern. Nachdem die Party durch irgendjemand in mehreren Social-Media-Foren und Messanger-Diensten gepostet wurde, kamen deutlich mehr Gäste, als erwartet. Letztendlich wurde gegen 22 Uhr die Polizei gerufen, nachdem mehr als 150 Personen ins Haus wollten und sich zudem mehrere Personen geschlagen hätten. Es rückten vier Streifenbesatzungen an. Beim Eintreffen waren die meisten Leute bereits weg. Die Party wurde durch die Polizei aufgelöst und Platzverweise ausgesprochen. Die Ermittlungen zur körperlichen Auseinandersetzung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 07:52

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht - Versuchter Wohnungseinbruch - Außenspiegel beschädigt - Polizisten beleidigt und bedroht

    Aalen (ots) - Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde in der Neustadter Hauptstraße ein geparkter VW Golf von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Golf wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 07:44

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall beim Abbiegen

    Aalen (ots) - Wolpertshausen: Unfall beim Abbiegen Am Montagmorgen gegen 08 Uhr befuhr ein 50-jähriger VW-Fahrer die L2218 und wollte nach links auf die L1037 abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 45-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der VW der 45-Jährigen auf einen verkehrsbedingt wartenden 63-jährigen VW-Fahrer aufgeschoben wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 07:09

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfall mit Streifenfahrzeug

    Aalen (ots) - Aalen: Unfall mit Streifenfahrzeug Zwei Verletzte und rund 40.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend auf der B29 ereignete. Ein stark alkoholisierter 27 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 22 Uhr vom Rombachtunnel kommend in Richtung Westhausen. Zeitgleich begleitete in Gegenrichtung auf Höhe des Anschlusses zur Wellandstraße eine Streifenbesatzung des Polizeireviers ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren