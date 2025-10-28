Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme nach Schockanruf

Aalen (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr erhielt ein 68-jähriger Mann aus Crailsheim einen Anruf von Telefonbetrügern. Diese gaben sich am Telefon als Polizei und Staatsanwaltschaft aus und täuschten dem Mann vor, dass dessen Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und hierbei eine Person ums Leben gekommen sei. Um eine Haft der Tochter zu verhindern, solle der Mann Bargeld und Wertgegenstände als Kaution hinterlegen. Der 68-Jährige erkannte den Betrugsversuch, gab sich allerdings unwissend und willigte zum Schein ein. Zur vereinbarten Übergabe erschien eine 60-jährige Frau an der Haustüre des 68-Jährigen, die er bis zum Eintreffen der von ihm informierten echten Polizeibeamten festhielt. Die Abholerin wurde von den echten Polizeibeamten festgenommen und am Samstag der Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Ellwangen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Anschließend wurde die Tatverdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

