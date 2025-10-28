Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstäle - Brand - Fußgänger von PKW erfasst

Aalen (ots)

Ellwangen: Fußgänger von PKW erfasst

Am Dienstagmorgen gegen 6:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Lenker eines VW Tiguan bei Dunkelheit und leichtem Niederschlag die Landstraße 1075 von Neuler-Schwenningen in Richtung Schrezheim. Kurz nach Höhe der Einmündung nach Saverwang verlangsamte der 57-Jährige seine Geschwindigkeit aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges und wich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht nach rechts aus. Hierbei erfasste er einen dunkel bekleideten 16-jährigen Fußgänger, welcher in dieselbe Richtung lief. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Brand eines Komposthaufens

Am Dienstag gegen 12:45 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über den Brand eines Komposthaufens in der Weilerstraße informiert. Die unmittelbaren Nachbarn begannen die Löscharbeiten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch. Letztendlich wurde durch die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd das Feuer vollends gelöscht. Es entstand leidlich geringer Sachschaden. Die Brandursache ist unklar.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl eines E-Scooters

Ein E-Scooter der Marke Ninebot wurde zwischen Donnerstagmittag und Samstagmittag im Fehrle Parkhaus in der Bahnhofstraße bei den Fahrradabstellplätzen im Erdgeschoss entwendet. Der Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 437-ELA war dort mit einem Kettenschloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Olivenbaum entwendet

Von einer Terrasse eines Wohngebäudes in der Katharinenstraße wurde zwischen Dienstagabend und Freitagnachmittag ein etwa 2,20m großer Olivenbaum samt Terrakottatopf entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Baumes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

