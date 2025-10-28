PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Auto gestohlen

Aalen (ots)

Backnang: Unfall

4000 Euro Sachschaden sind Bilanz eines Unfalls in der Straße "In der Taus". Am Dienstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, beschädigte eine 55-jährige VW-Fahrerin beim rückwärts Rangieren einen dort geparkten Renault.

Kernen/Rommelshausen: BMW gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen grauen BMW 540. Das knapp 10 Jahre alte Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen WN-SC 1213 war in der Schafstraße ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen. Das Auto ist mit einem "Keyless-Go" System ausgestattet und hat einen Zeitwert von etwa 30.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen unter der Rufnummer 0711 57720 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

