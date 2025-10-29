Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Unfallflucht und Einbruch in Wohnung

Kirchberg an der Jagst: Von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mitsubishi-Fahrer die L1040 und kam aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Leitpfosten. Anschließend geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kam mit seinem Mitsubishi nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam er zum Stillstand. Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme wurde der 43-Jährige in eine Klinik gebracht, dort wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag gegen 18:55 Uhr einen am Karlsplatz geparkten Ford und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Wohnung

Ein Dieb verschaffte sich am frühen Mittwochmorgen gegen 00:05 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Jagststraße. Als der Dieb die Wohnung durchsuchte, weckte er eine dort schlafende Bewohnerin und flüchtete anschließend. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

