PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnungseinbruch +++ Fahne gestohlen +++ Fahrraddiebstahl +++ PKW beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Weidenring, Freitag, 26.09.2025, 08:00 Uhr bis Sonntag, 28.09.2025, 20:35 Uhr

(fp)Ein Wohnungseinbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend in der Straße "Am Weidenring". Die Unbekannten verschafften sich über die Balkontür im 2.OG Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses, bevor sie diese durchwühlten. Über das Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Fahne gestohlen,

Oberursel, St.-Sebastian-Straße, Donnerstag, 25.09.2025, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(fp)Eine Ukrainefahne wurde am Donnerstagmittag von einem Fahnenmast in der St.-Sebastian-Straße entwendet. Die Täter entwendeten auf bislang unbekannte Weise die an einem Fahnenmast aufgehängte Flagge und ergriffen hierauf unerkannte die Flucht.

Das Zuständige Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Fahrraddiebstahl,

Oberursel, Frankfurter Landstraße, Freitag, 26.09.2025, 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr

(fp)Unbekannte entwendeten am Freitag ein in der Frankfurter Landstraße abgestelltes Fahrrad. Die Täter zerstörten das Kettenschloss, mit dem das grüne Fahrrad der Marke Bulls, Modell Sharptail Street 3, an einem Fahrradständer angeschlossen war, bevor sie dieses entwendeten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. PKW beschädigt,

Oberursel, Hohemarkstraße Samstag, 27.09.2025, 01:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fp)Im Laufe des Samstages wurde ein PKW in der Hohemarkstraße durch Unbekannte beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand ritzten die Täter die Buchstaben "sa" in die Beifahrertür einer geparkten Mercedes A-Klasse. Von ihnen fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

