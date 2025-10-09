PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251009.2 Wöhrden: Anhänger und Minibagger von Baustelle entwendet

Wöhrden (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Wöhrden zum Diebstahl eines Anhängers samt Minibagger. Die Täter entwendeten die Geräte von einer Baustelle und hinterließen bislang keine Spuren. Die Kriminalpolizei Heide bittet um Hinweise.

Zwischen Dienstagabend, 21:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:15 Uhr, drangen Unbekannte auf eine Baustelle in der Straße Hochwöhrden ein. Sie entwendeten einen Anhänger und den darauf stehenden, abgeschlossenen und neuwertigen Minibagger der Marke Caterpillar. Beide Fahrzeuge waren gegen Diebstahl gesichert.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 09:42

    POL-IZ: 251009.1 Brunsbüttel: Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter

    Brunsbüttel (ots) - In den letzten Tagen häuften sich im Bereich Brunsbüttel Anrufe durch falsche Polizeibeamte. In allen bislang bekannten Fällen reagierten die Angerufenen richtig: Sie beendeten das Gespräch umgehend, sodass kein Vermögensschaden entstand. Die Polizeidirektion Itzehoe nimmt die Vorfälle zum Anlass, erneut vor dieser Betrugsmasche zu warnen. ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:23

    POL-IZ: 251008.1 Tensbüttel-Röst: Alkoholisierter LKW-Fahrer durch Zeugen gestoppt

    Tensbüttel-Röst (ots) - Am Dienstagmittag fuhr ein erheblich alkoholisierter 44-jähriger LKW-Fahrer auf der Landesstraße 175 zwischen Tensbüttel-Röst und Schafstedt. Ein Zeuge stoppte die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen 12:30 Uhr stieg der Mann auf dem Gelände eines Betriebes im Dellbrückweg in das Führerhaus seines ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:04

    POL-IZ: 251007.1 Itzehoe: Mehrere Mülleimerbrände in einer Nacht

    Itzehoe (ots) - In der vergangenen Nacht kam es in Itzehoe zu mehreren Mülleimerbränden. Es entstand Sachschaden und in einem Fall ein leichter Gebäudeschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Der erste Vorfall ereignete sich um 02:55 Uhr in der Adenauerallee. Dort zündete ein bislang unbekannter Täter einen Papiercontainer an. Durch das Feuer entstand ein leichter Gebäudeschaden am angrenzenden Postgebäude. Im Anschluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren