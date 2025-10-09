Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251009.2 Wöhrden: Anhänger und Minibagger von Baustelle entwendet

Wöhrden (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Wöhrden zum Diebstahl eines Anhängers samt Minibagger. Die Täter entwendeten die Geräte von einer Baustelle und hinterließen bislang keine Spuren. Die Kriminalpolizei Heide bittet um Hinweise.

Zwischen Dienstagabend, 21:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:15 Uhr, drangen Unbekannte auf eine Baustelle in der Straße Hochwöhrden ein. Sie entwendeten einen Anhänger und den darauf stehenden, abgeschlossenen und neuwertigen Minibagger der Marke Caterpillar. Beide Fahrzeuge waren gegen Diebstahl gesichert.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

