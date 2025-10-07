Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251007.1 Itzehoe: Mehrere Mülleimerbrände in einer Nacht

Itzehoe (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Itzehoe zu mehreren Mülleimerbränden. Es entstand Sachschaden und in einem Fall ein leichter Gebäudeschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der erste Vorfall ereignete sich um 02:55 Uhr in der Adenauerallee. Dort zündete ein bislang unbekannter Täter einen Papiercontainer an. Durch das Feuer entstand ein leichter Gebäudeschaden am angrenzenden Postgebäude. Im Anschluss brannten um 03:07 Uhr zwei Mülleimer in der Feldschmiede und in der Kirchenstraße. Einige Zeit später, gegen 04:10 Uhr, bemerkte ein Feuerwehrmann eine weitere brennende Papiertonne am Sandberg, Ecke Holzkamp.

In allen vier Fällen löschten Polizeibeamte und die Feuerwehr die Brände, bevor größere Schäden entstehen konnten.

Das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise auf einen Täter oder zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04821 6020 oder per Mail an Itzehoe.ItzehoeBKI@polizei.landsh.de (kein Schreibfehler!) zu melden.

Anna Rossol

