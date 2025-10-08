Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251008.1 Tensbüttel-Röst: Alkoholisierter LKW-Fahrer durch Zeugen gestoppt

Tensbüttel-Röst (ots)

Am Dienstagmittag fuhr ein erheblich alkoholisierter 44-jähriger LKW-Fahrer auf der Landesstraße 175 zwischen Tensbüttel-Röst und Schafstedt. Ein Zeuge stoppte die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr.

Gegen 12:30 Uhr stieg der Mann auf dem Gelände eines Betriebes im Dellbrückweg in das Führerhaus seines Sattelzuges und fuhr los, obwohl der Entladevorgang noch nicht abgeschlossen war. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Mitarbeiter des Betriebes noch auf der Ladefläche, um zu entladen.

Ein weiterer Mitarbeiter nahm umgehend die Verfolgung auf. Bei passender Gelegenheit überholte er den LKW in Schafstedt und bremste ihn aus, bis er zum Stehen kam. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, auch Sachschäden entstanden nicht.

Einsatzkräfte der Polizeistation Albersdorf kontrollierten den 44-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen. Ein Atemalkoholtest ergab 4,38 Promille. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Er kam anschließend in ein Krankenhaus, um dort unter ärztlicher Aufsicht auszunüchtern.

Die Polizei Albersdorf hat ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell