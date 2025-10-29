Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Warnung vor Telefonbetrügern

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 13:30 Uhr und Mittwoch, 8:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Frauenbergweg einen geparkten Audi A6 und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kernen im Remstal: Telefonbetrüger wieder aktiv

Am Mittwoch wurden mehrere Anwohner aus Kernen im Remstal von falschen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Die Anruferin gab sich hierbei als Frau Koch vom Polizeiposten Kernen aus. Anschließend wurde den Anrufern suggeriert, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und ihre Wertgegenstände nicht mehr sicher wären. In den bisher bekannt gewordenen Fällen fielen die Angerufenen nicht auf die Masche rein und beendeten das Gespräch. Aus aktuellem Anlass: Warnen Sie insbesondere Ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten vor den Betrugsmaschen. Weitere Hinweise hierzu finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

