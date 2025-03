Ulm (ots) - In der Nacht auf Mittwoch war ein Dieb in der Ingoldinger Straße in Steinhausen unterwegs. Dort ging er in eine wohl unverschlossene Werkstatt und machte sich auf die Suche nach Brauchbarem. Er fand eine neuwertige Akku-Motorsäge der Marke Hilti. Die nahm er an sich und flüchtete unerkannt. Die ...

mehr