Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Audi entwendet - Aufgefahren

Aalen (ots)

Essingen: Aufgefahren

Aus Unachtsamkeit fuhr am Mittwoch um 11.15 Uhr ein 38-jähriger Lenker eines Ford Transit in der Bahnhofstraße auf einen verkehrsbedingt stehenden Audi einer 73-Jährigen auf. Durch den Anstoß wurde der Audi auf einen wiederum davorstehenden Toyota aufgeschoben. An den Fahrzeugen entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Audi entwendet

Zwischen Dienstagabend, 23 Uhr und Mittwochmorgen, 2 Uhr, wurde in der Täferroter Straße ein blauer Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen GD-MV 606 entwendet. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Diebstahls verschlossen auf der Straße. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnten im Bereich des Parkplatzes beim Schützenhaus mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug aufgefunden werden. Der Polizeiposten Leinzell bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07175 9219680 zu melden.

