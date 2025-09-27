Feuerwehr Solingen

FW-SG: Gefahrguteinsatz am Hallenbad Vogelsang

Solingen (ots)

Am 27.09.2025 wurde die Feuerwehr Solingen gegen 14 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz am Hallenbad Vogelsang alarmiert. In einem messtechnisch überwachten Raum, war es zu einem Austritt von Chlorgas gekommen. Die Feuerwehr kam mit einem Großaufgebot von Einsatzfahrzeugen. Vor Ort waren die drei Wachen der Berufsfeuerwehr, 3 Löscheinheiten (Wald, Gräfrath und Ohligs) und der Umweltschutzzug der Freiwilligen Feuerwehr. Außerdem noch ein Rettungswagen vom DRK und die Kollegen der SWS für Gas und Strom.

Am Einsatzort angekommen, wurde schnell ersichtlich, dass sich das Geschehen auf den Raum mit den Chlorgasflaschen für den Schwimmbadbetrieb beschränkte, in dem kurz zuvor eine Flasche ausgetauscht worden war. Die Mitarbeiter des Schwimmbads hatten schon dafür gesorgt, dass sich Besucher im hinteren Gebäudeteil sammelten und keiner Gefahr ausgesetzt wurden. Die automatischen Messungen ergaben einen erhöhten Chlorgehalt in dem betroffenen Raum. Einsatzkräfte unter Atemschutz führten weitere Messungen durch, schlossen die Chlorgasflaschen und führten Lüftungsmaßnahmen durch. Danach ergaben weitere Messungen ein Sinken des Chlorgehalts bis zu einem unbedenklichen Wert.

Während des gesamten Einsatzes bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung, jedoch kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Focher Straße. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr Solingen war nach rund 1 Stunde beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell