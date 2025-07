Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Bergisch Gladbach - Waffen und Munition bei Wohnungsdurchsuchung in Bergisch Gladbach gefunden - Polizei Köln sucht unbekannten Zeugen

Köln / Bergisch Gladbach (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Mit Lichtbildern aus der Überwachungskamera eines Bekleidungsgeschäfts in der Breite Straße in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei nach einem unbekannten Zeugen. Der Gesuchte soll dort am Dienstag (27. Mai) gegen 20 Uhr schwarze Funktionskleidung eingekauft haben.

Mutmaßlich dieselben Kleidungsstücke fanden Einsatzkräfte zwei Tage später bei einer Wohnungsdurchsuchung in Bergisch Gladbach-Hebborn. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil sich offenbar eine fremde Person Zutritt zu einer leerstehenden Wohnung verschafft hatte. Während die Beamten den flüchtenden Tatverdächtigen (26) auf dem Dach des Hauses festnahmen, entdeckten weitere Einsatzkräfte Waffen und Munition in den verlassenen Räumlichkeiten. Sie leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz gegen den 26-Jährigen ein.

Die Polizei Köln fragt: Wer kennt den möglichen Zeugen oder kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat die schwarze Funktionskleidung nach dem Kauf gesehen oder kann Angaben dazu machen, wie die Kleidungsstücke in die leerstehende Wohnung nach Bergisch Gladbach gekommen sind?

Bilder des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/175313

Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten und/oder dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern der Kriminalpolizei Köln zu melden. (cr/al)

