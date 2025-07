Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zwei Verletzte bei Unfall im Begegnungsverkehr

Odenthal (ots)

Am Dienstag (22.07.) wurde die Bergisch Gladbacher Polizei um kurz nach 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Odenthal gerufen.

Ein 66-jähriger Kürtener befuhr mit seinem Lkw der Marke Mercedes die Scherfbachtalstraße im Ortsteil Pistershausen in Fahrtrichtung Voiswinkel. Nach Zeugenangaben geriet er vor einem Kurvenbereich in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw der Marke Mazda.

Durch die Kollision wurde der 19-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr durch Entfernen der Türen auf der linken Seite befreit werden. Er wurde anschließend schwer verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte bestand keine Lebensgefahr. An seinem Pkw entstand Totalschaden.

Der 66-jährige Fahrer des Lkw wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. An seinem Lkw entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Warum er in den Gegenverkehr geriet ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Gegen ihn wird zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung betrieben.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Scherfbachtalstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa 2 Stunden in beide Richtungen gesperrt. (tf)

