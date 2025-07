Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin in Wohnung bestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (22.07.) wurde eine Seniorin in ihrer Wohnung von einer Unbekannten bestohlen. Die Täterin verschaffte sich durch einen Trick Zutritt zu der Wohnung an der Rommerscheider Straße.

Die Täterin war der 91-jährigen Geschädigten bereits gegen 11:00 Uhr aufgefallen, als sie auf dem Weg zu einem Termin war. Dabei hatte die Seniorin die Frau darauf aufmerksam gemacht, dass ihr ihre Geldbörse auf den Boden gefallen war. Die Unbekannte bedankte sich überschwänglich bei der Seniorin. Wie sich später herausstellte, versuchte sie dabei wahrscheinlich bereits, der Seniorin unbemerkt ihr Armband vom Handgelenk zu stehlen. Nachdem sich die Wege der beiden Frauen zunächst trennten, traf die Seniorin die Unbekannte schließlich bei der Rückkehr zu ihrer Wohnung gegen 14:00 Uhr vor dem Mehrfamilienhaus wieder. Nachdem die 91-Jährige ihre Wohnungstür aufgeschlossen hatte, drängte sich die Unbekannte mit in die Wohnung. Die Frau ging ins Schlafzimmer, nahm eine Armbanduhr im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages an sich und verließ die Wohnung in unbekannte Richtung.

Die 91-Jährige beschrieb die Täterin wie folgt: 30 bis 40 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß, korpulent, blonde Haare. Sie trug ein enganliegendes kurzes blaues Kleid und hatte einen Schal und eine Stoffhandtasche dabei. Sie soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Das zuständige Kriminalkommissariat 2 sucht nun Zeugen, die Angaben zu diesem Trickdiebstahl machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

