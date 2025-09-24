Feuerwehr Solingen

FW-SG: Verkehrsunfall auf der Bebelallee/Ecke Blücherstraße mit vier Verletzte

Solingen (ots)

Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW an der Bebelallee Ecke Blücherstraße. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, befand sich eines der Fahrzeuge im Hangbereich und wurde umgehend gegen abrutschen gesichert. Alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge wurden verletzt: eine Person schwer, eine weitere mittelschwer und zwei Personen leicht verletzt. Der Schwerverletzte musste mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden, hierbei wurde eine Sofortrettung durchgeführt. Im Einsatz waren die Wache II mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) sowie die Wache III mit einem Rüstwagen und einem zusätzlichen HLF. Vor Ort unterstützten zusätzlich drei Rettungswagen und zwei Notärzte die medizinische Versorgung der Verletzten, anschließend erfolgte der Transport in umliegende Krankenhäuser. Die Bebelallee war für die Einsatzdauer komplett gesperrt und die Unfallstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die Polizei übergeben. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Wache II und der Rüstzug in Wald durch die Freiwillige Feuerwehr Löscheinheit Rupelrath besetzt.

