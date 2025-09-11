PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Absauganlagenbrand in Firma

Solingen (ots)

Am heutigen Morgen gegen 09:40 Uhr kam es auf der Kleinenberger Straße in einem metallverarbeiteten Betrieb zu einem Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Absauganlage im Außenbereich des Betriebes im Vollbrand. Die Brandbekämpfung wurde durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr durchgeführt. Ein Übergreifen auf den direkt angrenzenden Betrieb konnte dadurch verhindert werden. Der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht. Für die Nachlöscharbeiten musste die Absauganlage komplett demontiert werden, damit auch die letzten Glutnester ablöscht werden konnten. Teile des Betriebes wurden maschinell entraucht.

Ein Mitarbeiter wurde bei einem Löschversuch leicht verletzt. Die Person wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Kleinenberger Straße im Bereich der Einsatzstelle in beide Richtungen gesperrt. Vermutlich ist die Brandursache auf einen technischen Defekt der Absauganlage zurückzuführen. Laut Polizei liegt der entstandene Sachschaden bei ca. 40000EUR. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Solingen mit den Wachen I und III. Die verwaiste Feuerwache III wurde von der Löscheinheit 7 der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Stefan Dreßler
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: s.dressler@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

