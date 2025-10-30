Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Verkehrsunfall, Widerstand und verletzte Person in Metzgerei

Aalen (ots)

Gaildorf: Einbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 22 Uhr und 12 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Gaststätte in der Karlstraße und beschädigte dort eine Überwachungskamera. Der Einbrecher verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend verließ er die Örtlichkeit ohne etwas zu entwenden. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Gaildorf: Einbruch in Gaststätte

Ein Einbrecher stieg zwischen Dienstag 22 Uhr und Mittwoch 14 Uhr in eine Gaststätte in der Schloßstraße ein und beschädigte dort mehrere Kerzenlichter. Er verursachte Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 850 Euro und verließ die Gaststätte ohne etwas zu entwenden. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Rosengarten: Tresor entwendet

Diebe brachen am Samstag zwischen 20:30 Uhr und 23:50 Uhr in eine Bäckerei in der Hauptstraße ein. Dort entwendeten sie einen Tresor und flüchteten mit diesem. Die Diebe verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise zu den Einbrechern nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07970 95090 entgegen.

Schrozberg: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer war am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:40 Uhr auf der B290 bei Riedbach unterwegs. In einer Linkskurve kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 29-Jährige wurde dabei schwer verletzt, er kam zur Behandlung in eine Klinik. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 000 Euro.

Crailsheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr beleidigte ein 41-jähriger Mann andere Gäste einer Bar in der Wolfgangsstraße. Als er deshalb aus der Gaststätte verwiesen wurde, kam er wenig später zurück und beleidigte erneut. Der 41-Jährige wurde durch die eintreffende Polizei von der Örtlichkeit verwiesen. Hiergegen leistete er Widerstand, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde.

Schwäbisch Hall: Verletzte Person in Metzgerei gefunden

Am Mittwochabend gegen 22:45 Uhr verständige ein alkoholisierter Mann die Polizei über den Notruf und gab an, dass er nicht wisse wo er sei. Der Mann war außerdem verletzt, weshalb die Beamten diesen suchten. Der 28-jährige Mann konnte wenig später im Verkaufsraum einer verschlossenen Metzgerei in der Straße Am Spitalbach aufgefunden werden. Die aktuellen polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mann, womöglich aufgrund seiner Alkoholisierung aus einem Fenster eines angrenzenden Lokals in den Innenhof der Metzgerei gefallen ist und sich anschließend Zutritt zu dieser verschaffte. Anschließend verspeiste er dort mehrere Würste und verständigte die Polizei. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort behandelt.

