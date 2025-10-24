Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Fußgänger tödlich verletzt ---

Diepholz (ots)

In der Harpstedter Straße ist am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden.

Der 68-jährige Fußgänger war, aus noch unbekannten Gründen, in der Harpstedter Straße in Höhe der Straße Zur Mühle unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn getreten. Dort lief er direkt vor einen Lkw, der die Harpstedter Straße befuhr. Durch die Kollision wurde der Fußgänger zu Boden geschleudert und tödlich verletzt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Fußgängers feststellen. Der 53-jährige Fahrer des Lkw blieb körperlich unverletzt, stand aber unter Schock.

Die u.a. noch wegen der Bauarbeiten auf der B 51 gesperrte Harpstedter Straße, musste für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell