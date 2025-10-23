POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in Wohnhaus ---
Diepholz (ots)
Am Mittwochvormittag zwischen 10.00 und 11.00 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus im Moorfeld eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch eine rückwärtige Haustür in das Haus ein. Aus dem Schlafzimmer entwendeten sie Bargeld und Schmuck von noch unbekanntem Wert. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.
