POL-DH: --- Wagenfeld - Versuchter Raub

Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

Nachdem bereits am 13.10.25 ein 49-jähriger Mann auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Sparkassenweg überfallen wurde, sucht die Polizei jetzt nach möglichen Zeugen.

Der 49-Jährige und ein Freund waren gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz mit mehreren Jugendlichen in einen verbalen Streit geraten. Als er 49-Jährige kurze Zeit später Pfandflaschen zu dem Markt bringen wollte, wurde er von einem Jugendlichen angegriffen. Der Angreifer versuchte ihm das Portemonnaie zu entreißen. Als dies nicht gelang, schlug er den 49-Jährigen. Der Mann stürzte und wurde vom Angreifer getreten. Der 49-Jährige konnte sein Portemonnaie verteidigen, so dass der Angreifer ohne Beute flüchtete. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu informieren.

