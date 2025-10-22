PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Polizei fängt Hühner ein ---

Diepholz (ots)

Die Polizei hat am Dienstagmittag gegen 14.00 Uhr an der B 69 in einem kleinen Wald insgesamt 15 Hühner eingefangen und dem Bauhof der Stadt übergeben.

Eine Mitteilerin hatte die Hühner in dem Wald gegenüber dem Wertstoffhof entdeckt und die Polizei gerufen, da sie Angst hatte, die Hühner würden auf die B 69 laufen. Nachfragen in der Nachbarschaft waren erfolglos, keinem fehlten die 15 Hühner. Die Polizei fing kurzerhand die Hühner ein und übergab sie dem Bauhof der Stadt. Das neue Zuhause der Tiere ist jetzt der Tierschutzhof in Dickel. Wer die Hühner in dem Wald ausgesetzt hat, ist bislang nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
