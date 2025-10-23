POL-DH: --- Wagenfeld, Pkw überschlägt sich - Diepholz, Sachbeschädigungen an Pkw

Polizeiinspektion Diepholz

Wagenfeld - Pkw überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall in Wagenfeld, Oppenweher Straße, hat sich am Mittwochvormittag ein Pkw überschlagen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Gegen 11.25 Uhr wollte der 75-jährige Fahrer mit seinem Hoflader die Oppenweher Straße in Richtung Unter den Eichen überqueren. Er übersah dabei den Pkw eines 84-jährigen Fahrers, der die Oppenweher Straße in Richtung Wagenfeld befuhr. Beide kollidierten, dabei wurde der Pkw ausgehebelt und überschlug sich. Er kam erst auf einem Acker zum Stehen. Der 84-jährige Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 15000 Euro.

Diepholz - Sachbeschädigung am Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag der letzten Woche haben Unbekannte einen Pkw in der Moorstraße mutwillig beschädigt. Der Pkw Honda Accord war über Nacht im Bereich Moorstraße / Lilienstraße geparkt. Die Unbekannten zerkratzten mutwillig den Lack und zerstörten den linken Außenspiegel. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

