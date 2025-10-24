PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Alkoholisiert von Straße abgekommen - Drentwede, Dreiste Diebe ---

Diepholz (ots)

Bassum - Alkoholisiert von Straße abgekommen

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer ist am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr in der Nienburger Straße von der Fahrbahn abgekommen und im Gebüsch gelandet. Der 57-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Nienburger Straße in Richtung Ochtmannien, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße geriet, mehrere Verkehrszeichen touchierte, durch einen Graben fuhr und schließlich in einem Gebüsch zum Stehen kam. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt, stand aber erheblich unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab 1,9 Promille. Er musste zuerst eine Blutprobe abgeben und anschließend auch seinen Führerschein. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 32000 Euro.

Drentwede - Dreister Diebstahl

Am Donnerstagvormittag zwischen 09.15 und 09.45 Uhr haben dreiste Diebe von einer Baustelle an der Bremer Straße (B 51) eine Rüttelplatte und einen Stampfer entwendet. Als die Bauarbeiter an der Baustelle für Erdkabelverlegung eine Pause machten, haben die Diebe die ca. 150 kg schwere Rüttelplatte und den Stampfer entwendet. Vermutlich waren sie mit einem Fahrzeug vorgefahren und haben schnell die Maschinen eingeladen. Die Polizei Barnstorf bittet um Hinwiese unter Tel. 05442 / 804770.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

