Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lauchheim: Größerer Polizeieinsatz - Spezialkräfte vor Ort

Aalen (ots)

Derzeit kommt es in Lauchheim in der Straße Scheffelstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Am Morgen gegen 8:50 Uhr wurde die Polizei über einen heftigen Streit in einem Wohnhaus informiert. Da sich Anhaltspunkte dafür ergaben, dass sich in der Wohnung Waffen befinden könnten, wurde unter anderem das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Nach aktuellem Kenntnisstand befindet sich mittlerweile nur noch eine Person in der Wohnung, eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell