POL-EL: Nordhorn - Werkzeug gestohlen

Lingen (ots) - Am heutigen Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz bei einer Firma an der Straße Am Seitenkanal in Lingen alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet eine Maschine im hinteren Bereich einer etwa 30 x 110 Meter großen Lagerhalle in Brand. In der Folge entwickelte sich ein Vollbrand in diesem Hallenabschnitt, verbunden mit starker Rauchentwicklung. Verletzt wurde nach ...

