Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrräder gestohlen

Lingen (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 13:15 Uhr zu einer Serie von Fahrraddiebstählen auf dem Gelände des Gymnasiums Georgianum an der Kardinal-von-Galen-Straße in Lingen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere gesicherte Fahrräder aus dem dortigen Fahrradunterstand. Ersten Erkenntnissen zufolge, konzentrierte sich die Täterschaft insbesondere auf hochwertige Mountainbikes der Marke "Trek". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell