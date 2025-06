POL-EL: Sögel - Gefährliche Verfolgungsfahrt bei Sögel - Polizei bittet mögliche Geschädigte sich zu melden

Lähden (ots) - Zwischen dem 12. Juni, 16:00 Uhr, und dem 17. Juni, 10:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Sportanlage des SV Herßum an der Straße "Am Turm". Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Getränkeraum der Anlage und entwendeten mehrere Getränkekisten. Darüber hinaus versuchten sie, in weitere Räumlichkeiten einzudringen. In ...

