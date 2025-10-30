Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lauchheim: Folgemeldung zu "Größerer Polizeieinsatz - Spezialkräfte vor Ort"

Aalen (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag in der Scheffelstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde eine 20-jährige Bewohnerin zunächst von einem 30-jährigen Mann attackiert. Die 20-Jährige verständigte schließlich die Polizei und gab an, dass der 30-Jährige auch im Besitz von Waffen sei. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 30-Jährigen und einem 71 Jahre alten Mann. Die Frau konnte das Gebäude schließlich leicht verletzt verlassen, der 30-Jährige und der 71-Jährige weigerten sich zunächst, aus dem Haus zu kommen. Beide Personen konnten schließlich dazu veranlasst werden, aus dem Gebäude zu kommen und wurden widerstandslos festgenommen; sie blieben unverletzt. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für außenstehende Personen.

Anbei die ursprüngliche Meldung von 10:39 Uhr:

Lauchheim: Größerer Polizeieinsatz - Spezialkräfte vor Ort

Derzeit kommt es in Lauchheim in der Straße Im Vogelkorb zu einem größeren Polizeieinsatz. Am Morgen gegen 8:50 Uhr wurde die Polizei über einen heftigen Streit in einem Wohnhaus informiert. Da sich Anhaltspunkte dafür ergaben, dass sich in der Wohnung Waffen befinden könnten, wurde unter anderem das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Nach aktuellem Kenntnisstand befindet sich mittlerweile nur noch eine Person in der Wohnung, eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht nicht.

