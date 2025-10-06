Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Bedrohung; Hotelzimmer brannte: Hoher Sachschaden; Rollerfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Hotelzimmer brannte: Hoher Sachschaden - Offenbach

(cb) Wieso brannte es in einem Hotelzimmer im 1. Obergeschoss in der Kaiserstraße (einstellige Hausnummern)? Dieser Frage gehen nun die Brandursachenermittler des Fachkommissariats nach. Am Samstag, gegen 9.35 Uhr, meldete eine Mitteilerin den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr schwarze Rauchwolken aus dem Fenster des Gebäudes. Die herbeigeeilte Feuerwehr konnte den Brand schnell lokalisieren und unter Kontrolle bringen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es im Bereich des Bettes in dem Einzelzimmer zum Brand, wodurch ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro entstand. Die Brandursache ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen, welche aktuell noch andauern. Das betroffene Zimmer sowie das darüberliegende Zimmer sind durch den Brand derzeit unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.

2. Wer hat die Metallprofile geklaut? - Heusenstamm

(cb) Metallprofile im Wert von mehr als 20.000 Euro haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 6.10 Uhr, aus einer Lagerhalle gestohlen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände in der Ottostraße (einstellige Hausnummern). Hier gelangten sie anschließend über ein Fenster in die Halle. Aus dieser entnahmen sie sodann die Metallprofile und flüchteten mit diesen. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Kripo-Hotline (Rufnummer 069 8098-1234) um sachdienliche Hinweise.

3. Fahrradfahrer von entgegenkommendem Fahrzeug geblendet - Neu-Isenburg

(cb) Ein Fahrzeug, welches am Freitag, gegen 5.35 Uhr, auf der Kurt-Schumacher-Straße (einstellige Hausnummern) unterwegs war, blendete einen entgegenkommenden Radfahrer so sehr, dass dieser ausweichen musste. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte der Unfallverursacher ein vor ihm fahrendes Auto. Während des Überholvorgangs kam er auf die Fahrspur des entgegenkommenden 43-jährigen Mannes auf seinem Zweirad und blendete diesen. Daraufhin musste der Radler ausweichen und fuhr auf eine Verkehrsinsel auf, hierbei beschädigte dieser ein darauf befindliches Verkehrsschild. Der Kraftfahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Unfall entstand am Pedelec der Marke Bosch ein Sachschaden von ungefähr 200 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Neu-Isenburg (Telefonnummer 06102 2902-0) in Verbindung.

4. Rollerfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig - Dietzenbach

(kl) Am Samstagmorgen, gegen 11 Uhr, ereignete sich am Kreuzungsbereich Laufacher Straße / Mespelbrunner Weg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorroller. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll der zweifach besetzte Roller beim Verlassen des Mespelbrunner Wegs auf die Laufacher Straße gegen den Ford Focus einer 42-jährigen Autofahrerin gestoßen sein. Nach der Kollision ließen der Rollerfahrer und sein Beifahrer den Roller an der Unfallstelle stehen und rannten davon. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1.600 Euro. Laut der Mitteilerin soll es sich bei dem Fahrer und seinem Begleiter um Jugendliche im Alter zwischen 17 und 18 Jahren gehandelt haben, die jeweils mit einer schwarzen Jacke und einer Kappe bekleidet waren. Die Ermittler der Polizeistation Dietzenbach bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

5. Zeugen gesucht: Stoßstange von grauem VW beschädigt - Dreieich

(cb) Die Stoßstange eines in der Benzstraße (50er-Hausnummern) abgestellten grauen VW beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag, zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr. Vermutlich touchierte der Unflallverursacher die Heckstoßstange des T-Cross mit OF-Kennzeichen beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte sich dieser, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg bitten unter der Rufnummer 06102 2902-0 um Hinweise.

6. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Bedrohung - Rodgau

(kl) Gegen 4 Uhr kam es am Sonntagmorgen in der Dieselstraße zu einer angezeigten Bedrohung, bei der drei Männer im Alter von 20, 23 und 26 Jahren festgenommen werden konnten. Nachdem es offenbar zwischen den drei Festgenommenen und einem 31-Jährigen sowie einer Frau im Alter von 26 Jahren zu Streitigkeiten gekommen war, bedrohte wohl einer der Festgenommenen die zwei Personen unter anderem mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, den er zuvor aus einem Fahrzeug geholt haben soll. Die Polizei wurde anschließend verständigt, sodass die direkt entsandten Einsatzkräfte schnell die drei Tatverdächtigen vorläufig festnehmen konnten. Die Beamten durchsuchten die drei Männer sowie deren Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamten zwei Pistolen, bei denen es sich nach derzeitigen Ermittlungsstand um PTB-Waffen handelt, und einen Teleskopschlagstock sicher. Die drei Tatverdächtigen wurden zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Wache gebracht. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm.

7. Zwei Autos bei Verkehrsunfallflucht beschädigt - Rödermark

(lei) Sachschäden von über 10.000 Euro sind bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagabend in Messenhausen entstanden. Eine Anwohnerin der Straße "Neben den Rodäckern" hatte kurz vor 23 Uhr einen lauten Schlag gehört und daraufhin festgestellt, dass zwei auf der Fahrbahn geparkte Autos beschädigt waren. Die Fahrerin oder der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs war beim Vorbeifahren offensichtlich gegen die hintere linke Ecke eines Corsa gefahren, der wiederum durch den Zusammenstoß gegen einen davorstehenden Golf geschoben wurde. Anschließend verließ die oder der Verursachende unerlaubt die Unfallstelle. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation in Dietzenbach (06074 837-0).

8. Schwarzer Skoda bei Unfallflucht beschädigt - Hainburg

(cb) Bei der Polizei in Seligenstadt zeigte ein Fahrzeughalter am Sonntag eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil an. Sein schwarzer Skoda Fabia, welcher am Fahrbahnrand vom Ostring (30er-Hausnummern) abgestellt war, wäre laut Zeugenaussagen durch ein radelndes Kind beschädigt worden. Demnach soll das Kind am Sonntag auf seinem Fahrrad, zwischen 13 Uhr und 13.05 Uhr, auf den schwarzen Wagen aufgefahren sein und hierbei am hinteren Radkasten sowie am Rücklicht einen Schaden von knapp 800 Euro verursacht haben. Das Kind setzte, in Begleitung seiner Eltern, seine Fahrt fort, ohne dass man sich um den Schaden kümmerte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Informationen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden.

9. Geldbörse aus Fahrzeug gestohlen: Hinweise erbeten - Seligenstadt

(cb) Während eine 83-jährige Dame am Montag (29. September) ihren Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Steinheimer Straße (60er-Hausnummern) zurückbrachte, klaute eine unbekannte Person die Geldbörse aus dem Wagen der Seligenstädterin. Sie hatte ihren grauen Toyota kurz unverschlossen gelassen. Diesen Umstand nutzte vermutlich der Langfinger und entnahm die Geldbörse aus dem Fahrzeuginneren. Die Tat ereignete sich zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr. Die ermittelnden Beamten ins Seligenstadt nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 06.10.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell