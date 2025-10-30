PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Omnibus streift Fußgänger - Diebstahl von Baustelle

Aalen (ots)

Aalen: Omnibus streift Fußgänger

Am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Lenker eines Omnibusses die Mittelspur am Zentralen Omnibusbahnhof in Aalen. Von hier aus wollte der Busfahrer in die Wilhelm-Zapf-Straße abbiegen. Hierbei übersah er - vermutlich aufgrund des starken Regens und des toten Winkels einen 36-jährigen Fußgänger, welcher vom ZOB über den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Bahnhof lief. Der Fußgänger wurde von dem Omnibus gestreift und dabei leicht verletzt.

Ellwangen: Diebstahl von Baustelle

Von eiern Baustelle in der Rostocker Straße wurde zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmittag, 13 Uhr, mehrere Maschinen der Marke Hilti entwendet. Außer einem Abbruchhammer mit meißeln und Bohrern, einem Lasergerät und einem Fuchsschwanz wurden auch noch drei Akkus und ein Ladegerät entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Geräte nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 14:32

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle aus PKW, Fahrraddiebstahl, Einbruch

    Aalen (ots) - Leutenbach: Diebstähle aus PKW In der Nacht auf Donnerstag wurden im Ortsteil Nellmersbach fünf geparkte Autos auf noch ungeklärte Weise geöffnet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden geringe Mengen Bargeld, Sonnenbrillen, Kopfhörer sowie in einem Fall ein Elektroscooter und weitere Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Beschädigt wurden die ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 13:17

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

    Aalen (ots) - Crailsheim: Unfallflucht Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 09 Uhr und 14:20 Uhr einen in der Gaugrafenstraße geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen. ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:37

    POL-AA: Lauchheim: Folgemeldung zu "Größerer Polizeieinsatz - Spezialkräfte vor Ort"

    Aalen (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag in der Scheffelstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde eine 20-jährige Bewohnerin zunächst von einem 30-jährigen Mann attackiert. Die 20-Jährige verständigte schließlich die Polizei und gab an, dass der 30-Jährige auch im Besitz von Waffen sei. Im weiteren Verlauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren