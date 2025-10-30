POL-AA: Ostalbkreis: Omnibus streift Fußgänger - Diebstahl von Baustelle
Aalen (ots)
Aalen: Omnibus streift Fußgänger
Am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Lenker eines Omnibusses die Mittelspur am Zentralen Omnibusbahnhof in Aalen. Von hier aus wollte der Busfahrer in die Wilhelm-Zapf-Straße abbiegen. Hierbei übersah er - vermutlich aufgrund des starken Regens und des toten Winkels einen 36-jährigen Fußgänger, welcher vom ZOB über den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Bahnhof lief. Der Fußgänger wurde von dem Omnibus gestreift und dabei leicht verletzt.
Ellwangen: Diebstahl von Baustelle
Von eiern Baustelle in der Rostocker Straße wurde zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmittag, 13 Uhr, mehrere Maschinen der Marke Hilti entwendet. Außer einem Abbruchhammer mit meißeln und Bohrern, einem Lasergerät und einem Fuchsschwanz wurden auch noch drei Akkus und ein Ladegerät entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Geräte nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.
