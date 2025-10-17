Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch

Rheine (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Mittwoch (15.10.), 16.55 Uhr bis Donnerstag (16.10.), 08.45 Uhr in ein städtisches Gebäude an der Humboldtstraße, Ecke Lingener Straße eingestiegen.

Die Täter verschafften sich nach ersten Ermittlungen über ein Kellerfenster Zugang zum Gebäude. Aus den Kellerräumen entwendeten sie diverse Lebensmittel. Die Schadenshöhe kann nicht genau beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell