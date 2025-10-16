Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Mittwoch (15.10.2025) ist es gegen 15.30 Uhr auf der Altenberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein 63-jähriger Mann aus Havixbeck (Kreis Coesfeld) fuhr auf der Altenberger Straße in Fahrtrichtung Greven. Kurz bevor der Mann an der Einmündung Mestheide vorbeifuhr, kreuzte ein Fahrradfahrer vom Radweg kommend die Altenberger Straße in Richtung Mestheide. Um eine Kollision mit dem Radfahrer zu vermeiden, musste der 63-Jährige ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt.

Der beteiligte Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden oder den verletzten Fahrer zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Greven zu melden, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell