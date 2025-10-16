Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kreis Steinfurt, Informationstag zum "Tag des Einbruchschutzes" am 26. Oktober, Kreispolizei und Schutzgemeinschaft Steinfurt laden in die Präventionsstelle der Kriminalpolizei ein

Rheine, Kreis Steinfurt (ots)

Fast jeder kennt jemanden, bei dem schon einmal eingebrochen wurde. Vielleicht ist man bereits selbst Opfer eines Einbruchs geworden. Daher rät die Polizei: "Schieben Sie Einbrechern einen 'Riegel vor' und informieren Sie sich zu sinnvollem Einbruchschutz."

Zum Tag des Einbruchschutzes am Sonntag (26.10.25) laden die Präventionsdienststelle der Kreispolizeibehörde Steinfurt und die Handwerksunternehmen der Schutzgemeinschaft Steinfurt unter dem Motto "Sicher Wohnen mit Polizei und Handwerk" alle Interessierten zu einem Informationstag in und vor die Räume des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz ein.

Die Räume befinden sich an der Marktstraße 15 bis 17 in Rheine. Die Akteure informieren gemeinsam von 10 Uhr bis 14 Uhr über das Thema Einbruchschutz und geben viele hilfreiche Tipps. Auch Termine für eine persönliche und kostenlose Einbruchschutzberatung der Polizei können besprochen werden.

Die Fachleute beraten gerne - und freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

Neben dem Tag des Einbruchschutzes läuft in der kommenden Woche, vom 24. bis 26. Oktober, die jährliche Präventionskampagne "Riegel vor - sicher ist sicherer" der Polizei NRW gegen Wohnungseinbruchdiebstahl.

Übrigens: Dass Präventionsmaßnahmen wirken, belegt der hohe Versuchsanteil beim Wohnungseinbruch. Im Jahr 2024 kamen nach der bundesweiten Statistik nahezu die Hälfte (45,7 Prozent) der Einbruchsdelikte nicht über das Versuchsstadium hinaus. Dies unterstreicht die Wichtigkeit von Maßnahmen zum Einbruchschutz.

Weitere Infos gibt es hier:

https://www.k-einbruch.de/ https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/tipps-wie-man-sich-vor-einem-einbruch-schuetzen-kann

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell