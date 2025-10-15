PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Discounter, Täter beschädigten das Dach

Saerbeck (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (14.10.) um 01.04 Uhr ist in einen Discounter am Bevergerner Damm eingebrochen worden.

Unbekannte Täter beschädigten das Dach des Gebäudes oberhalb des Lagers. Es konnte ein Loch in der Decke eines Raums festgestellt werden. Ob die Täter in das Gebäude eindrangen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der genaue Zeitraum konnte anhand von technischen Aufzeichnungen festgestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Emsdetten zu wenden, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 09:50

    POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in einen Friseursalon, Zeugen gesucht

    Westerkappeln (ots) - In der Zeit von Freitag (10.10.), 18.30 Uhr bis Dienstag (14.10), 08.10 Uhr ist in einen Friseursalon an der Heerstraße, zwischen Merschweg und Erich-Schöer-Straße gelegen, eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten des Salons. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke und Behältnisse. Die Täter entwendeten unter anderem ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:02

    POL-ST: Emsdetten, Frau von Hund gebissen Zeugen gesucht

    Emsdetten (ots) - Eine 23-jährige Frau aus Emsdetten ist am Freitagmittag (10.10.) gegen 13.10 Uhr an der Reckenfelder Straße von einem Hund gebissen worden. Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf dem Nachhauseweg und fuhr in Richtung Emsdetten, als sie zwischen den Einmündungen Hollingen und Im Holtkamp einen Fußgänger mit Kinderwagen und Hund überholte. Der Hund biss ihr ins Bein. Zuhause stellte die Frau fest, dass ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 13:11

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Bäckerei Trinkgeldkasse gestohlen

    Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag (11.10.), 12.00 Uhr und Montag (13.10.), 06.30 Uhr in einer Bäckerei am Friedrich-Ebert-Ring am Stadtberg eingebrochen. Die Bäckerei liegt an einem größeren Parkplatz. Die Täter hebelten den Spuren zufolge die Haupteingangstür auf und stahlen dann eine Trinkgeldkasse. Außerdem durchwühlten sie einen Schrank. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren