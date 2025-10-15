Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Discounter, Täter beschädigten das Dach

Saerbeck (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (14.10.) um 01.04 Uhr ist in einen Discounter am Bevergerner Damm eingebrochen worden.

Unbekannte Täter beschädigten das Dach des Gebäudes oberhalb des Lagers. Es konnte ein Loch in der Decke eines Raums festgestellt werden. Ob die Täter in das Gebäude eindrangen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der genaue Zeitraum konnte anhand von technischen Aufzeichnungen festgestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Emsdetten zu wenden, Telefon 02572/9306-4415.

