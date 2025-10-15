Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in einen Friseursalon, Zeugen gesucht

Westerkappeln (ots)

In der Zeit von Freitag (10.10.), 18.30 Uhr bis Dienstag (14.10), 08.10 Uhr ist in einen Friseursalon an der Heerstraße, zwischen Merschweg und Erich-Schöer-Straße gelegen, eingebrochen worden.

Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten des Salons. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke und Behältnisse. Die Täter entwendeten unter anderem Haarschneidemaschinen und weitere Friseurutensilien. Die genaue Tatbeute und die Höhe des Gesamtschadens stehen noch nicht fest.

Die Polizei Ibbenbüren hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell