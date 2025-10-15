PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in einen Friseursalon, Zeugen gesucht

Westerkappeln (ots)

In der Zeit von Freitag (10.10.), 18.30 Uhr bis Dienstag (14.10), 08.10 Uhr ist in einen Friseursalon an der Heerstraße, zwischen Merschweg und Erich-Schöer-Straße gelegen, eingebrochen worden.

Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten des Salons. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke und Behältnisse. Die Täter entwendeten unter anderem Haarschneidemaschinen und weitere Friseurutensilien. Die genaue Tatbeute und die Höhe des Gesamtschadens stehen noch nicht fest.

Die Polizei Ibbenbüren hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 14:02

    POL-ST: Emsdetten, Frau von Hund gebissen Zeugen gesucht

    Emsdetten (ots) - Eine 23-jährige Frau aus Emsdetten ist am Freitagmittag (10.10.) gegen 13.10 Uhr an der Reckenfelder Straße von einem Hund gebissen worden. Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf dem Nachhauseweg und fuhr in Richtung Emsdetten, als sie zwischen den Einmündungen Hollingen und Im Holtkamp einen Fußgänger mit Kinderwagen und Hund überholte. Der Hund biss ihr ins Bein. Zuhause stellte die Frau fest, dass ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 13:11

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Bäckerei Trinkgeldkasse gestohlen

    Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag (11.10.), 12.00 Uhr und Montag (13.10.), 06.30 Uhr in einer Bäckerei am Friedrich-Ebert-Ring am Stadtberg eingebrochen. Die Bäckerei liegt an einem größeren Parkplatz. Die Täter hebelten den Spuren zufolge die Haupteingangstür auf und stahlen dann eine Trinkgeldkasse. Außerdem durchwühlten sie einen Schrank. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 13:11

    POL-ST: Metelen, Verkehrsunfallflucht Auto an der Eper Straße beschädigt

    Metelen (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag (12.10.2025), 15.00 Uhr und Montag (13.10.), 08.30 Uhr ist an der Eper Straße, Höhe Hausnummer 6, ein Auto durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und im Bereich der linken Fahrzeugseite stark beschädigt worden. Der beschädigte Wagen, ein roter Nissan Micra, stand auf dem Parkstreifen. Der Unfallverursacher entfernte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren