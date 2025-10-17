Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Wohnungsbrand, eine Person schwer verletzt

Mettingen (ots)

Am Donnerstag (16.10.) hat es in Mettingen an der Kolpingstraße, Ecke Bischofstraße einen Wohnungsbrand gegeben. Die Polizei wurde gegen 14.15 Uhr über den Brand informiert.

Bei Eintreffen der Beamten brannte es im ersten Obergeschoß des Hauses. Die Feuerwehr war bereits vor Ort, um das Feuer zu löschen. Eine 55-jährige Bewohnerin und ein 57-jähriger Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten. Die Frau wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Bewohner des Hauses war zum Brandzeitpunkt nicht in seiner Wohnung.

Die Feuerwehr konnte den Brand der Wohnung löschen, die durch das Feuer nicht mehr bewohnbar ist. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

