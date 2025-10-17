Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Rheine (ots)

In der Zeit von Mittwoch (15.10.), 21.00 Uhr bis Donnerstag (16.10.), 07.00 Uhr sind Unbekannte in einen VW Golf an der Altenrheiner Straße eingestiegen.

Das Auto war am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 72 geparkt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Aus dem Wagen wurde eine Geldbörse entwendet, in der sich diverse Karten befanden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit an der Altenrheiner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell