Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher bestehlen die Feuerwehr

Korschenbroich (ots)

In der Nacht zu Freitag, 31. Oktober, wurde zwischen 22:45 Uhr und 7:40 Uhr in ein Gerätehaus der Feuerwehr an der Straße Am Ehrenmal in Korschenbroich-Herrenshoff eingebrochen.

Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich vermutlich Zugang, in dem sie eine Glasscheibe an einem Rolltor einschlugen.

Im Inneren wurden mehrere elektronische Geräte entwendet, bevor sich die Einbrecher in unbekannte Richtung entfernten.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

