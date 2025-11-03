PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mögliche Brandstiftung: Pkw in Flammen

Grevenbroich (ots)

Am späten Freitagabend ist es in Grevenbroich zu einem Feuer gekommen, bei dem ein Auto stark beschädigt wurde. Der Pkw war an der Morkener Straße im Stadtteil Gindorf am Fahrbahnrand abgestellt gewesen und geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 23:20 Uhr in Brand.

Das Fahrzeug brannte durch das Feuer fast vollständig aus.

Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen, bevor sie sich ausbreiteten. Menschen wurden nicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen: In der Umgebung des Brandortes war es in der Vergangenheit vermehrt zu Bränden von Mülltonnen, teils auch in der Vegetation, gekommen. Aus diesem Grund kann zum jetzigen Zeitpunkt eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

