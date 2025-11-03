Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zigarettenautomat in Kaarst gesprengt

Kaarst (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einer oder mehreren unbekannten Personen, die in der Nacht zu Montag, 3. November, einen Zigarettenautomaten an der Glehner Straße in Kaarst gesprengt haben.

Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen 2:08 Uhr und 2:25 Uhr. Der Knall der mutmaßlichen Explosion hatte Anwohner aufgeweckt, die daraufhin die Polizei allarmierten. Hinweise auf die möglichen Täter liegen bislang noch nicht vor, nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden Geld sowie Zigaretten erbeutet. Durch herumfliegende Metallteile wurde ein unweit des Automaten geparkter Pkw beschädigt.

Derselbe Automat war bereits in der Nacht zuvor, am Sonntag, 2. November, gegen 2:30 Uhr, angegangen worden. Hier wurde er durch eine mutmaßliche Explosion beschädigt, allerdings nicht geöffnet.

Zeugen berichten von zwei männlichen Personen mit schwarzen Kapuzenpullovern, die in Richtung der Landstraße 381 geflohen sein sollen.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell