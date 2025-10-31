PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Schwerer Verkehrsunfall in Mainzer Parkhaus - Hoher Sachschaden und Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Mainz (ots)

Am Donnerstagnachmittag, (30.10.2025) kam es gegen 18 Uhr im Parkhaus "Am Brand" in Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von geschätzten 110.000 Euro entstand und der mutmaßliche Verursacher im Verdacht steht, den Straßenverkehr gefährdet zu haben.

Ein 55-jähriger Autofahrer kollidierte, im zweiten Untergeschoss, beim Befahren des Weges in Richtung Ausfahrt zunächst mit einem anderen PKW (ON02) an einer Querverbindung. Nach Zeugenaussagen beschleunigte das Fahrzeug nach der ersten Kollision stark und prallte im Bereich der nächsten Wegkreuzung mit drei weiteren, geparkten Fahrzeugen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls entstand ein erheblicher Sachschaden an insgesamt fünf Fahrzeugen. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Zufahrt zum Parkhaus musste aufgrund der notwendigen Bergungs- und Rettungsmaßnahmen zeitweise komplett gesperrt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr Mainz im Einsatz. Der Rettungsdienst versorgte den verletzten Fahrer.

Im weiteren Verlauf beschränkte sich die Sperrung auf das zweite Untergeschoss. Die Abschleppvorgänge der schwer beschädigten Fahrzeuge gestalteten sich aufgrund der geringen Deckenhöhe in der Garage als schwierig.

Der Fahrzeugführer zeigte sich vor Ort eingeschränkt. Es stellte sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen heraus, dass der Beschuldigte an einer Erkrankung leidet und erst kürzlich eine Medikamentenumstellung mit möglicherweise beeinflussenden Medikamenten erhalten hatte.

Der Verkehrsunfall wird aufgrund des Verdachts auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit als Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB eingestuft.

Das Unfallfahrzeug wurde zur Überprüfung auf technische Mängel sowie zur Auswertung der Fahrzeugdaten sichergestellt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der möglichen Ursache der Fahruntüchtigkeit dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

