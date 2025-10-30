Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taxirechnung nicht beglichen und Fahrer geschubst

Mainz (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am späten Mittwochabend, 29.10.2025, gegen kurz vor 0:00 Uhr zunächst in einem Taxi den Fahrpreis nicht bezahlt. Anschließend schubste einer der Männer den 48-jährigen Taxifahrer, wodurch sich dieser leicht verletzte.

Die beiden Unbekannten stiegen im Bereich der Mewa-Arena in Mainz-Bretzenheim ein. Dort hatte zuvor ein Mainz 05-Heimspiel stattgefunden. Der Taxifahrer fuhr die beiden in die Straße Am Zollhafen in der Mainzer Neustadt. Schon während der Fahrt kommt es zu Streitigkeiten mit einem der beiden Fahrgäste, da die Person eine geöffnete Flasche Bier in den Händen hält. Am Zollhafen angekommen, schüttet der Fahrgast mit Absicht das Bier auf die Hose des Taxifahrers. Anschließend verließen beide Fahrgäste das Taxi, ohne für die Fahrtkosten von rund 30 Euro zu bezahlen.

Der Taxifahrer lief einem der beiden Fahrgäste hinterher, welcher ihn schubste. Der Geschädigte fiel zu Boden und verletzte sich an der Hand.

Es soll sich bei den Fahrgästen um zwei 30 bis 40 Jahre alte Männer gehandelt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell