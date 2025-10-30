Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Firmenfahrzeug in Nieder-Olm aufgebrochen

Nieder-Olm (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 28.10.2025, 17:30 Uhr und Mittwoch, 29.10.2025, 06:00 Uhr in der Pariser Straße in Nieder-Olm einen am Fahrbahnrand geparkten Firmentransporter aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen der oder die Täter eine Heckscheibe ein und öffneten schließlich die Hecktür. Aus dem Fahrzeug wurden unter anderem Bohrmaschinen und Akkuschrauber gestohlen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell