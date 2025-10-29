PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPMZ: Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen in der Moltkestraße

Mainz-Neustadt (ots)

Am Dienstagmorgen kommt es gegen 9:00 Uhr in der Moltkestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen.

Beide sind in Richtung Goethestraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung überholt eine die andere, die eine weitere Person als Sozius mitführt. Da am rechten Fahrbahnrand Fahrzeuge parken, bewegen sich beide eher mittig auf der Fahrradstraße.

Als ein Transporter in die Moltkestraße einbiegt, weicht die vorausfahrende Fahrradfahrerin leicht nach rechts aus. Zeitgleich orientiert sich die Hintere etwas nach links. Dabei berühren sich die Lenker, wodurch beide das Gleichgewicht verlieren und stürzen.

Die vordere Fahrerin erleidet leichte Verletzungen und wird zur weiteren Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Die andere Beteiligte sowie ihre Mitfahrerin bleiben beide unverletzt.

An den Fahrrädern entsteht geringer Sachschaden.

