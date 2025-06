POL-E: Essen: 43-Jähriger Mizyan J. vermisst - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots) - 45145 E-Holsterhausen: Am Dienstagabend (17. Juni) kam es an der Bunsenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 43-Jähriger verstarb noch am Abend an seinen schweren Verletzungen. In Tatortnähe nahm die Polizei einen 34-jährigen Tatverdächtigen fest. Eine Mordkommission wurde ...

mehr